Ehitisregistri arendus tõotab lubade kiiremat menetlust

Ehitus- ja tootmisvaldkonna digitaliseerimisele keskenduva Wenture‘i juhi Kaur Tulli sõnul on ehitisregistri (EHR) kitsaskohtade likvideerimine Finestmedia-Wenture tandemile põnev väljakutse. "Muuhulgas võtame alanud arendusetapis fookusesse ehitus- ja kasutuslubade väljastamise protsessi, mille kohta on ilmselt kõigil arendajatel ja ehitajatel rääkida küllaltki värvikaid lugusid. Meie eesmärk on kaotada uuenduste käigus ära tohutut ajaressurssi nõudnud korduva kooskõlastamise protsess. Võib vaid ette kujutada, kui palju asjatut tööd ja vaeva nõudis Eesti ametlikelt aastas enam kui 12 000 ehitusloa ja 8600 kasutusloa menetlemine sellisel moel," rääkis Tull.

Kaur Tulli sõnul on hea meel tõdeda, et Eesti avalik sektor on loonud ehitustööstuse jälgimiseks ja reguleerimiseks tugevad mehhanismid. "See, et EHR-i arendustega tahetakse kasutajatele pakkuda veel paremaid võimalusi, mis aitavad muuta ehitusega seotud toiminguid selgemaks ja läbipaistvamaks," ütles Tull.