Riik eraldab Lääne-Virumaa kohaliku elu edendamiseks ligi poolteist miljonit

"Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse," nentis regionaalminister Madis Kallas. "Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegia kindlatele valdkondadele," selgitas Kallas.