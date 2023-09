«Valdav osa kortereid on tulnud vallale omandireformi käigus. Mõned korterid on saadud pärimise teel,» selgitas Tapa Vallahoolduse juht Lembit Saart. Üürnikega kortereid on 96. Ülejäänud 26 korterit on tühjad, neist umbes 20 asuvad Tapa linnas vanades barakitüüpi majades ning on sisuliselt elamiskõlbmatud.