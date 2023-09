Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul räägib «Ettevaatust, õnn!» tavalisest abielupaarist, kellele külla saabuv bravuurikas ameeriklanna külvab armastust paremale ja vasakule, aga valdab ka peent demagoogiakunsti, kus tõde on vaatepunkti küsimus.

Kui keegi saab auraha, võidab võistluse, saavutab edu või on tal sünnipäev, soovime talle palju õnne. Miks Rakvere teater ütleb, et läheneva või juba saabunud õnne suhtes tuleks olla ettevaatlik?