Kui gaas balloonist lõpeb, käime ära hoiukassas ja seejärel valime telefonil numbri 411-38. «Gaasitellimine kuuleb.» «Sooviksin tellida gaasi.» «Abonendi number?» Öelnud selle, saate teada, millal gaasi loota. Augustis vastati, et enne nädalat mitte. Juhtus, et tuli kauemgi oodata. Juuli-august on kõrghooaeg. Teadagi – marjade kibekiire sissekeetmine.