Raudteeliiklust juhib automaatika, aga inimese valvsa pilgu all

Tapa linnas Karja tänava alguses, keset raudteerööpaid, asub üks 1988. aastal ehitatud neljakordne tellishoone, mis esmapilgul tundub, kui tavaline nõukaaegse arhitektuuri musternäidis. Tolleaegse ehituskunsti "kvaliteedist" annab märku asjaolu, et hoone trepiastmed on kõik eri kõrgusega. Enamik aga ei tea, et selle maja seinte vahel töötavad inimesed, kes vastutavad selle eest, et nii reisi- kui kaubarongide liiklus sujuks tõrgeteta.