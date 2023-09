Rööbasteed ja pöörmed on kõik paigaldatud, valgustus rajatud ja eeldused liiklusjuhtimissüsteemide integreerimiseks loodud.

"Lõppjärgus on pikkrööbaste vahetus ja kinnituste remonttööd, mõnes kohas tuleb tegeleda veel toppimis-rihtimistöödega," rääkis AS-i Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. "Peamine fookus on käiguteede ehitusel ja viimistlustöödel, et käesoleva ehitusperioodi lõpuks saaks teed kasutusele võtta."