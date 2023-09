Ise kohtuteed alustanud Andres Jaadla peab hüvitama Anti Poolametsale 6347 eurot

Kahe poliitiku suusad läksid risti 2021. aasta suvel, kui EKRE-sse kuuluv riigikogu ja tol ajal ka Rakvere linnavolikogu liige Anti Poolamets tegi Facebooki kohalikku poliitikat puudutava postituse, kus muu hulgas oli kirjas: "Rakvere endine linnapea [Andres Jaadla] mõisteti 2012 süüdi korruptsioonis. Keskerakond aga premeeris teda Rakvere abilinnapea kohaga. Seetõttu keeldus EKRE Rakveres koalitsiooni minemisest. Sotsidele ja Isamaale pole see samuti mingi probleem. Mida sellest järeldada?"

Andres Jaadla leidis, et olukorras, kus karistus on tal ammu kantud ja karistusregistrist kustutatud, on tegemist tema eraeluliste andmete avalikustamisega, ning ta esitas Viru maakohtule Anti Poolametsa vastu hagi.