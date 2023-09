Nedsaja külamehed loovad Kamalamba ja maal elamise päeva vahele mõttelise silla

Kamalammas on Rakveres korraldatav rahvustoitude- ja kultuurifestival, mis esimestel aastatel leidis aset Keskväljakul, aga on nüüd juba mitu aastat toimunud Vallimäe vabaõhukeskuses. Festivalil pakuvad oma rahvustoite Lääne-Virumaal elavad eri rahvuste esindajad – mõnel korral on esindatud olnud ligi paarkümmend rahvuskööki. Tänavu lubavad korraldajad, et kindlasti on esindatud Iisraeli, Türgi, Filipiinide, Nigeeria, Ungari, Liibanoni, Süüria, Türgi, India, Korea, Mehhiko, Pakistani, Iraani, Iraagi ja ingerisoomlaste rahvusköök.