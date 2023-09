Õpilaskodu asendab kodust kaugele õppima tulnud lapsele koolinädalal kodu. Nagu on igas kodus omad reeglid, on need ka õpilaskodudes. Kui ühes õpilaskodus võib laps ise valida, millega pärast kooli oma vaba aega sisustab, siis teises on range päevakava ja isegi riietumine käib reeglite järgi.