Haridusministeerium käis Tapa keelekümbluse programmile hingekella löömas

Samas möönsid ametnikud, et eestikeelsele õppele ülemineku raskuspunktid asuvad Ida-Virumaal ja kohati ka Harjumaal, Tapa vallas on väljavaated head. 76 õpetajast üheksa eesti keele oskus ei vasta nõuetele ja selle aasta alguses korraldas Tapa vallavalitsus ka kõigile soovi avaldanutele eesti keele C1 taseme kursuse, et pedagoogide kvalifikatsioon seadusega nõutud tasemele viia. Kursusega liitus 14 inimest, kuid nagu lähemal uurimisel selgus, paljud seda võimalust ei kasutanud ja järgmisel aastal ähvardab mõnesid alushariduse õpetajaid tööst ilma jäämise oht.