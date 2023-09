Puudega puudest ja hingesantlusest

Lõppeva suve üheks nukramaks hetkeks jäi mul käik kodukandi mõisaparki. Oli ilus päikeseline juulikuu südapäev. Pärnad õitsesid. Otsustasin minna Mäetaguse mõisaparki oma pärnapuu juurde − olen temaga juba aastaid sõbrasuhtes olnud. See puu oli osanud nii kasvada, et ta oksad kooldusid maani, ja rulaatoril istudes oli mul väga mugav õisi napsata. Imeline sumisev muusika, mida mesilased ja muud meetoidulised putukad teevad, on mind alati eriliselt lummanud. Need tiivulised orkestrandid viivad end just pärnade õitsemise ajal tippvormi ja nii asuski pärnapuu sees imeline lõhnav kontserdisaal.