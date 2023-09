Andres Jaadla kohtuskäik Anti Poolametsa vastu on muidugi sügavalt tema isiklik asi ja kulud maksab ta ise kinni. Mees on Virumaa Teatajale muide varem öelnud, et kuigi ta jäi kaotajaks ka riigikohtus, asi sellega ei lõpe ja ta kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse.

Nojah, eks advokaadid muigavad vuntsi – nemadki vajavad tööd ja leiba. Pole teiste asi arvustada kellegi isiklikke otsuseid. Kõigele lisaks on Jaadla ikkagi ka teatud võidu saavutanud: vaatamata sellele, et poliitikuna pole tal parimad ajad, püsib ta pildil, ning see viimane on poliitiku jaoks elu ja surma küsimus.