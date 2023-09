Viinistu kunstimuuseumi külastajate arv lööb rekordeid

Kuraatori sõnul on Viinistu Tünnigaleriide suveprogrammi üks eesmärke pöörata tähelepanu meie kunsti lähiajaloo olulistele kunstnikele ja sündmustele. Selle suve avanäituseks oli Marje Taska ja Maara Vindi sõprusest, loodusest ja kultuurist inspireeritud väljapanek. "Marje Taska looming on naisgraafikute sõprusnäitusel eksponeeritud nüüd ka Kumus, mis näitab, et kunstimaastikul on tugevad trendid, milles ka Viinistu kunstimuuseum kaasa räägib. Suvise näituseprogrammi lõpuakordina kõlas tunnustatud maalikunstnike Anne Daniela Rodgersi ja Laurentsiuse uute maalide näitus, kus Rodgersi teosed kõnelesid tõnuõnnepalulikus taimede poeesias ning Laurentsius tõi vaatajateni üllatusena abstraktse mere."