Kolmapäeval käis Sepp Tallinna kliimaministeeriumis tutvumas väljatöötamisel oleva kliimaseadusega. "Siis ma sain vihje, et Lahemaa rahvuspargis on mingisugune väga kahtlane raietegevus. Ja kuna ma seal Tallinnas juba olin, siis ma mõtlesin, et OK, ma õhtul, enne kui ma Peipsi äärde tagasi lähen, käin ja vaatan selle vihje üle," meenutas ta.