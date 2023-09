Programm Noored Kooli aitab leevendada õpetajate puudust

17 aasta jooksul on programm Noored Kooli välja koolitanud 349 õpetajat, kellest 254 jätkas tööd ka peale kaheaastast praktikat. Aastate jooksul on Lääne-Virumaale jõudnud neist vaid üheksa pedagoogi, kuid näiteks Väike-Maarjas kaks aastat õpetanud Indrek Lillemägi on nüüdseks Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi juht.