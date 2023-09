Raamatud pärinevad Tallinnas asuva MTÜ СПIЛЬНА БIБЛIОТЕКА (Ühine Raamatukogu) kogudest. Seal on ligi 900 erinevale vanusele mõeldud lasteraamatut, mis on saadud annetuste teel eraisikutelt ja organisatsioonidelt.

Et kogust saaksid osa ka teised Eestis elavad Ukraina lapsed, võeti plaani see kogu linnadesse ringlema panna. Rakvere on esimene linn, kuhu raamatud toodi.