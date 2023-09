Sealsamas viibinud ema ei märganud oma lapse toimetamisi ega kukkumist, küll aga süüdistas töötajaid, et need oleksid pidanud installatsiooni paremini valvama. Nüüd on installatsioonil kõndimine külastajatele keelatud.

Küllap on mõnelgi kunstisõbral tekkinud näitusel trallitavaid põngerjaid vaadates siseheitlus, kas püüda neid kuidagi peatada või tuleks esmalt lapsevanemale nimetada, et kui näiteks savist või klaasist ese peaks postamenti nügivale lapsele pähe kukkuma, võib vigastus olla raske. Et kunstiteos hävib, on seejuures teisejärguline.