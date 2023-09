Häbi häbi, püksis käbi, orav näris püksid läbi

Kuidas saab selline asi ja veel sellisel tasemel üldse võimalik olla, imestasin. Minule oli jäänud meedia kaudu mulje, et tänaseks on meil lõpetatud praktiliselt kogu Venemaa-suunaline äritegevus. Siis aga ilmneb, et Venemaaga äritsemisega on seotud lausa peaministri abikaasa. See fakt näitab, kui silmakirjalikud on meie poliitikud ja kui lihtne on meiega manipuleerida.