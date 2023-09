Kohalikud kardavad metsatööde tõttu privaatsusest ilma jääda

RMK on koos kohaliku vallavalitsusega hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning seetõttu külarahvas kokku kutsuti, et arutleda ühiselt ala tuleviku üle. Metsa majandamise kavaga hõlmatud metsadest enamiku moodustavad männikud (64,7%) ning järgnevad kaasikud (35,3%).