Vinni vallas on võimul keskerakonna ja valimisliidu Meie Kodu Vinni Vald koalitsioon, mille kümme kohta 17-liikmelises volikogus tunduvad olevat kuulikindel pagas. Seda enam, et valimisliiduski on keskerakonna taustaga inimesi.

Tegelikult pole aga koalitsiooni võimulpüsimine midagi nii kivisse raiutud, kui näib. Piisaks vaid kahest meelemuutjast ning juba saaksid EKRE (neli kohta) ja Isamaa (kolm) moodustada oma võimuliidu. Ning Virumaa Teatajale on vihjatud, et need meelemuutjad on juba olemas, kuigi nimesid hoitakse kiivalt saladuses.