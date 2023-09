Muu hulgas said kuulajad teada, et Läänemeri on ka Eesti meri, Hommikumeri, Suur meri ja Paltiski meri. "Wiedemann oli kohanimegurmaan," märkis keelemees, kes oli ettekande tarvis taas uurinud Wiedemanni sõnaraamatut, seekord lausa keelepäeva esimeste tundideni.