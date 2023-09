Ehetesse valatud rinnapiim sümboliseerib emade erinevaid teekondi

Tapal elav Helina Vares on erialalt loovterapeut. Ta on lõpetanud kunstiteraapia erialal nii bakalaureuse- kui ka magistriõpingud. Kunst ja loovus on miski, mis on naisega kaasas käinud terve elu, kunstiringid ja -koolid pole talle võõrad ning ka loomeettevõtlusega hakkas ta tasapisi katsetama juba põhikoolis, kui müüs ehteid Nuki Ehete nime all. Vahetult enne koroonapandeemia puhkemist alustas loominguline naine epoksüvaigust toodete meisterdamist. Praegu loob ta ehteid aga sootuks erilisest materjalist – rinnapiimast.