Kolumn: vikerkaar sügistaevas

Värviliste lehtedega pargialused, kus lihtsalt vahelduseks muretult sahistada saab, on ka peagi olemas. Väikeses linnas on koos kooliaastaga saanud käigu sisse suuremat osa aastaringist hõlmav talvehooaeg, milles siis need väiksemad maailmad heitlevad ikka nii, et kes midagi oskab, see teeb seda ka raskuste kiuste nii, nagu jõuab, ning see, kes ei oska, viriseb ja kommenteerib. Seitsmendat korda on Rakvere värvilise sügise osa alguses nii häälekat vastuseisu ja meeleavaldusi põhjustanud filmifestival Fest­heart, mis neljandat korda toimub ka heade mõtete linnas Tartus. Seal on festivalikoduks Lõuna-Eesti väärtfilmipublikut koondav Tartu Elektriteater – tõeline kinokunstioaas!