Nädala kaja: organiseeritud metsakaitsmine

Nädal on möödunud aga metsateemade rüpes. Enam ei julgegi metsa minna, sest kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on eesmärk see, et iga põõsas annaks tuld. Vaimusilmas kangastub pilt, kuidas jahin keset kena männimetsa riisikaid ning mustikapõõsas ajab end puhevile ja käristab üle linnulaulu krõbeda automaadivalangu. Aga ei, tegu on suurõppusega – ja seda on meil vaja. Tore oli näha, kuidas välja kutsutud sõdurid rõõmsate nägudega ja kõigest üheksa sekundiga läbi formeerimispunkti liikusid, nädalake metsapuhkust silme ees terendamas.