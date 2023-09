Tingimusteta maalijad usaldavad elu

Katrin Saagi ja Sven Saagi näitus «Gaia» restoranis Bonzai on pühendatud kunstnikepaari inspiratsiooniallikale loodusele. Maalides avavad end nii kodukandi väega taimed kui ka Brasiilia looduses kohatud eksootilised lilled. «Kuldking», «Pärlijõgi», «Banaaniõis», «Madonna» ... Muist maale on kummagi isiklik looming, muist on sündinud ühiselt.

Harmoneeruva värvikeele ja -meelega kunstnikest abikaasad toimetavad Kõnnu viinaköögis ühises ateljees, kus korraga teoksil palju pilte. Kas maal sünnib ainult ühe või mõlema kunstniku käe ja vaimu läbi, oleneb Katrin Saagi sõnul teemast ja see otsustatakse kohe ära. «Mingil hetkel võime ka ringi otsustada,» lisas Sven Saag. «Meil on piisavalt aega ja ruumi, et nii oma maalikesi teha kui ka koos maalida. On perioode, kui tunned, et tahad koos maalida, teinekord tahad ise taha. See on ikkagi vaba looming,» rõhutas mees.