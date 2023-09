Rakveres ja Palmses toimub maailmatasemel museoloogia konverents

"Muuseumimaastiku mitmekesisuse ja kõrge kvaliteedi hoidmiseks on oluline, et Eesti muusuemitöötajad oleksid kursis kaasaegsete rahvusvaheliste museoloogia alaste arengutega. Meie iga-aastane konverents on suurepärane võimalus rahvusvaheline kogemus koju kätte tuua," rääkis Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste.