Rakveres ja Palmses toimub maailmatasemel museoloogiakonverents

"Muuseumimaastiku mitmekesisuse ja kõrge kvaliteedi hoidmiseks on oluline, et Eesti muuseumitöötajad oleksid kursis kaasaegsete rahvusvaheliste museoloogiaalaste arengutega. Meie igaaastane konverents on suurepärane võimalus rahvusvaheline kogemus koju kätte tuua," rääkis Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste.