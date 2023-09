Rakvere teatris jagati tänuordeneid

Rakvere Teatri külalislahkuse orden anti seekord üle Järva-Jaani kultuurimajale. Teater teeb sügava kummarduse rahva- ja kultuurimajade ees, kelle eest vedada on kultuurielu maal.

"Tihti on rahvamajade juhatajad suure südamega inimesed, kelle kanda on lisaks kultuurielu korraldamisele veel mitu ametit. Nemad ongi maa sool ja teater on neile selle eest ääretult tänulik," sõnas Rakvere Teatri korraldusjuht Marika Tint. Külalislahkuse ordeni võttis vastu Järva-Jaani kultuurimaja juhataja Ülle Vaas.