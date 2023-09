Pühapäeval sajab paiguti hoovihma

Keskkonnaagentuuri teatel liiguvad ööl vastu pühapäeva hoovihmapilved Ida-Eesti kohalt itta, seejärel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades nõrga vihmaga. Mitmel pool tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2–8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10–16 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 3–8 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Enne südaööd sajab hoovihma. Pärast keskööd võib udu tekkida. Nähtavus on enamasti mõõdukas. Sooja on 13–15 kraadi.