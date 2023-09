Viru-Nigula kiriku kõrval jätkuvad arheoloogilised kaevamised

Paleopatoloog ehk luude uurimisele keskendunud arheoloog Martin Malve ütles, et praeguseks on täpsustunud kahte hauda maetud isiku sugu ja vanus: üks on 5-11 tüdruk ja teine 18-20 aastane mees. "Ühtki hauapanust nendega kaasas pole. Tüdruk on maetud laudkirstus. Need on suure tõenäosusega varauusaegsed (aastad 1500-1800) matused toonasesse kirikaeda," lausus arheoloog.