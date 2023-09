Ilm püsib soe ja tuuline

Ilmateenistus annab teada, et ehkki homme liigub aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Soome põhjaalade ning avaldab jõulist survet Läänemere ümbrusele, hoiab Balti riikide poole sirutuv kõrgrõhkkonna serv ilma sajuta. Tuul puhub valdavalt edelast ja on tugev. Õhutemperatuur on öösel 7..11, Kagu-Eestis langeb 5°C ümbrusse, rannikul on kuni 15°C, päeval 16..19°C.