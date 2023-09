Juhtkiri: kellel king pigistab?

Tegelikult toetus intervjuu pealkiri usutletava Helena Mägi öeldule ja isegi pärast järelkontrolli ei olnud võimalik tuvastada selles ühtegi väära fakti. See on tõsi, et Kadrina tantsutüdrukutele ei eraldanud valla kultuuri- ja spordikomisjon küsitud raha täies mahus – ja mis selles halba on, kui Mägi selle välja ütles? Oleks siis pidanud valetama ja ütlema, et vald muudkui aitab? Kõiki maailma asju saab kajastada erinevatest vaatenurkadest. Nõnda pööras vald selle asemel et jagada oma vaimustust valla inimeste entusiasmi üle loo pahupidi ja hakkas tüli kiskuma.

Selles pole midagi taunimisväärset, kui vald kõiki raha küsijaid toetada ei saa. Täiesti normaalne nähtus! Aga ebanormaalne on see, et sellise asja välja ütlemine valla tippametnikku ärritab. Virumaa Teataja julgeb käesoleva loo valguses oletada, et Kadrina vallavolikogu koalitsioon ei ole enam nii ühtne, kui võimulolijad loodavad, ja see on iga ärrituse tegelik põhjus. Et löögi alla sattusid mitte milleski süüdi olevad tantsutüdrukud, on muidugi eriti piinlik.