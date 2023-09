Tammiku küla elanik Andres Nirgi rääkis, et otid mürgeldasid tema naabrimehe põllul. "Nelja rulli kallal olid jõudu katsunud," lausus ta. "Jälgede järgi võib oletada, et ilmselt pojad olid need, kes silopalle lõhkusid. Ma ei usu, et nad seda toidu saamiseks tegid, pigem lihtsalt mängisid."