Sellised välkõppused on erilised sellepärast, et reageerivad jõud ei tea asjast midagi. Kõik toimub nagu päriselt – häirekeskus saab kõne, saadab välja ressursid ning professionaalsete rollimängijate abil etendatakse ülimalt realistlik ja kohati kaootiline avariiolukord.

Siinkirjutajal oli samuti õppuse juures oluline roll. Kuna iga selline avarii on kõrgendatud avaliku huvi tähelepanu all, on neil sündmustel tavaliselt kohal ka meedia. Õppuse legendi järgi tuligi täita juhuslikult mööda sõitnud ja päästeressursse häirivat ajakirjanikurolli.