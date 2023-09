Haruldasemate seente haruldust on tihti raske hinnata, kuna inimesi, kes spetsiaalselt niisuguseid seeni otsivaid, igas piirkonnas ei leidugi. Lahemaal on üheks selliseks aga loodushuviline Urmas Kaja, kes on tänavu siit kandist leidnud juba kolm üsna harva esinevat seent.