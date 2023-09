Mees ei andnud suhte lõppedes naisele sugugi asu

32-aastasele Oliverile ei andnud lahkuminek 2021. aasta sügistalvel sugugi asu ja ta otsis endise abikaasa Liinaga (nimi muudetud) pidevalt kontakti. Seda lausa kahe aasta vältel, misjärel anti tema käitumine kohtukulli arutada. Kohtuotsuses on esile toodud, et Oliver sekkus intensiivselt ja Liina tahte vastaselt tema eraellu. Jälgis naist ja käitus alandavalt, häirivalt ning hirmutavalt. Olgugi et Liina palus mitmel korral suhtlemine lõpetada, ei teinud mees sellest väljagi ja jätkas. Mis siis ikkagi täpsemalt aset leidis?