Nõukas nimemees tunnistas Väike-Maarja Suur-Maarjaks

Laureaat tunnistas tammehakatist vaadates, et tegelikult on tal natuke ärev tunne. «See tekitab palju ärevaid mõtteid, et kas tõesti peab olema niisugune nagu kõik need eelkäijad ... See on ikka tohutu koorem kanda. See on niivõrd auväärne seltskond, et sinna kuuluda on lihtsalt uskumatu,» rääkis Peeter Päll, kes on on aastakümnete jooksul pühendunud kohanimede uurimisele, Eesti kohanimede ja maailma maade eestikeelsete kohanimede korrastamisele, süstemaatiliselt koostanud Eesti kohanimeandmebaasi ning põhjalikke kohanimede kohta käivaid teatmeteoseid.