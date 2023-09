Kaemus: vere hinnaga hoitud emadus

Sattusin kuu algul Rakvere Galeriis näitusele, millele mõtlen senimaani. Siinkohal on sõna «sattusin» täiesti õige – astusin galeriisse täiesti ettevalmistuseta, pea juhuslikult. Ukrainlastest kunstnike teosed on loodud sõjas kogetu põhjal, tööde tonaalsus on sinkjashall, mis kasvab pilt-pildilt intensiivsemaks, edasi muutuvad taiesed värvilisemaks ning vaikses ja tühjas galeriis tekib tänu sellele kummaline fluidum. Lisaks tõik, et fookuses on suuresti emadus ja emad. Emade lood sellest, kuidas sõltumata ümberringi märatsevast sõjakoledusest on olulisimaks pidepunktiks lapsed.