Kortermaja aed pakub rõõmu igal aastaajal

Kuigi linnas vaevavad korteriomanikke parkimisprobleemid, ei maksa Andres Jaadla hinnangul kogu ümbrust autoparklaks muuta, vaid hoolitseda selle eest, et ruumi jääks ka rohelusele. "Lahenduseks on läbimõeldud planeering ka majaümbrusele – see annab võimaluse luua esiteks korralik liiklusskeem, et autod ei pargiks suvaliselt, kus juhtub. Teisalt jääb niimoodi alles

kasvõi mingil määral rohelust – võimalus muuta kortermaja ümbrus kaunimaks. Suuremal kinnistul saab luua sinna kauni aia, kus on ni silmailu kui ka koht tarbeaiale ning elanike puhkealale,“ rääkis Jaadla. "Kui maja ja ümbrus on kenasti korras, siis on see hinnatud kinnisvara."

Jaadla sõnul soovivad kortermajade elanikud aina enam ka kogu kinnistu korrastamist::läbimõeldud liiklusskeemi, jalgrattakohti, korralikku prügimaja, roheala, mis oleks silmale ilus vaadata ja kus saaks kasvõi maitsetaimi kasvatada. Eeskujuks on majad, mis noppinud auhinnalisi kohti nii Eestimaa kõige kaunima kodu valimiselt kui ka igasügiseselt korteriühistute konkursilt. "Meie laureaatide seas on hulk häid näiteid, kuidas koduümbrust kaunimaks muuta – nii väikese kortermaja muinasjutulises aias, kus kasvavad õunapuud, kõrvitsad ja isegi kartulid, kui ka Mustamäe, Õismäe või Lasnamäe suure korrusmaja juures," tõi Jaadla näiteid.