"Eeskujud on kui majakad, kelle järgi saame joonduda ja teha valikuid. Nende tegevus on kantud kindlatest väärtustest, mis aitavad meil liikuda turvaliselt edasi tuleviku poole. Eeskujud inspireerivad meid oma sõnade ja tegudega," rääkis eeskujuliikumise eestvedaja Tamo Vahemets ning lisas, et eeskujude tunnustamisega anname neile teada, et nende tegevust on märgatud ja nende panust hinnatakse kõrgelt.