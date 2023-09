Toomvap lisas, et Eesti on küll marutaudivaba maa, kuid nakatunud loomi võib hulgaliselt leida idapiiri tagant. Peaspetsialist märkis, et tegemist on haigusega, mis haigussümptomite väljakujunemisel lõpeb surmaga. Nii inimese kui ka looma puhul tuleb haiguse taaslevikut ennetada ja parim viis selleks on loomade vaktsineerimine.