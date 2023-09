Sotsiaalkindlustusamet maksab oktoobris ühekordset üksi elava pensionäri toetust

Üksi elava pensionäri toetust makstakse kord aastas neile, kelle vanaduspension on väiksem kui 720 eurot ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetust makstakse registris olevate andmete põhjal ning inimene ei pea toetuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlust esitama.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik selgitas, et eelmise aastaga võrreldes on tänavu üksi elava pensionäri toetuse saajaid oluliselt vähem, sest aprillikuise pensionide indekseerimise tõttu tõusis keskmine pension 700 euroni. Samuti muutus sellest aastast vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu arvestus. Maksuvaba tulu on 704 eurot kuus.