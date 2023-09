Saagikoristus on täies hoos. Igal sügisel on maal abis paljude kõrgemate koolide, tehnikumide ja üldhariduslike koolide õpilasi. Tallinna Polütehnilisest Instituudist on 50 üliõpilast Kullaaru aiandussovhoosis ja Ubja sovhoosis. Kohtla-Järve Mäetehnikumist oli majandites 90 õpilast, Narva Polütehnikumist 150 õpilast, Väike-Maarja Maakutsekoolist 90 ja Rakvere Pedagoogikakoolist 40.