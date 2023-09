Palmse mõisas askeldab uus mees, kes varem on tegelenud müügitööga ehitusvaldkonnas. Lasilas õppinud ja praegu Rakvere vallavolikogus EKRE-t esindav Jan Pikhof ütleb, et mõisas on, mida vaadata, pildistada ja kogeda. Konkurente ta ei karda, kahjuminumbritest loodab Pikhof üle saada oskusliku tööga.