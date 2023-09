Mida ette võtta tüütute äädikakärbestega

Ehkki äädikakärbeste elutsemine köökides ei ole midagi uut, tundub, et käesoleval aastal on tüütud tiivulised eriti aktiivsed. Seda kinnitab Sagadi looduskooli õpetaja Tiina Reintal. «Oma osa on kindlasti ka väga pikal ja soojal sügisel, tingimused äädikakärbeste eluks on igati head,» räägib ta. Tillukesed kärbsed vajavad heaks äraolemiseks mõnusat temperatuuri ja võimalust viljade mahlaga maiustada. Reintali sõnutsi on nende kärbeste elutsükkel väga kiire, sobivate tingimuste korral on uute vastsete koorumine päevade ja mõnikord isegi tundide küsimus. Nii võibki tunduda, et äädikakärbestel pole otsa ega äärt. Tiina Reintal uurib sealsamas ka kolleegide arvamust, kui pärin, mis võiks kõige paremini kärbeste vastu aidata. Nimetatakse tüütuste tolmuimejasse püüdmist ja banaanilõksu meisterdamist.