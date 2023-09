Antonio Vivaldi aitas matemaatikat teha ja koju ununenud vormiseelik – meenutame kooliaega

Omanimelise korvpallikooli juht Reinar Hallik õppis kaheksa klassi Narva eesti gümnaasiumis. "Ma ei tea, mis trükimusta kannatab," sõnas Hallik ja naeris. Põhikooli ajal oli Reinar esimene, kes vahetundi jooksis. Oli ju vaja minna saali palli korvi loopima. "Tagantjärele ma poistele räägin, et õppimine on tähtis," ütles Hallik, kes oli pannud kõik oma kaardid spordile. Hinded olid noormehel peamiselt kolmed ja neljad. Matemaatikas oli tal hea pea, ka kehalises kasvatuses oli ta edukas. "Matemaatikaõpetajat meenutan hea sõnaga, Anu Teetlok," lausus Hallik ja lisas, et matemaatika oligi koolis tema lemmikaine. Kui lapsed lahendasid ülesandeid, pani õpetaja taustaks mängima Antonio Vivaldi muusika. Tundub, et itaalia helilooja teosed mõjusid ajuragistamisele soosivalt – nimelt käis Hallik isegi matemaatikaolümpiaadil. "Seal mul kõige paremini ei läinud, sain kolmanda koha. Sellepärast, et seal Vivaldit ei lastud," rääkis ta.