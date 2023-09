Juhtkiri: kaua sa kannatad?

Tänases lehes on taas lugu sellest, kuidas suhe lõppeb, aga ühel asjaosalisel on sellest raske aru saada. Ja ta hakkab jälitama. Ahistav jälitamine on tegevus, mida ohvril on sageli raske hoomata, tal on keeruline jälile jõuda, et see temaga toimub. Liiati kui kiusaja on inimene, kellega on ühised lapsed ja kellega kunagi armastust jagatud. Tundub, et teine ei saa lahkuminekust lihtsalt üle, kohati võib temast kahjugi hakata, on ju vägivallatsejad osavad manipulaatorid.