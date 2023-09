Kommentaar: töötajate hirm ja ebakindlus aina kasvavad

Tööturul on tööotsijaid rohkem ja nad on aktiivsemad kui varem ning seda tõendab ka asjaolu, et 59 protsenti vastanutest on hakanud töö kaotamise hirmus tööpakkumisi piiluma. Neljandik uuringule vastanutest on veel töötahet ja jõudu täis ning valmis leidma lisatöö põhitöö kõrvale, et enda kindlustunnet tuleviku ees suurendada. Kahju on sellest osast töötajatest, kes praegusest olukorrast väljapääsu ei näe, pea 24 protsenti vastanud töötajatest on demotiveeritud, kuna ees olev aeg on täis teadmatust ja ebakindlust, ning vastanutest 20 protsendil on töötahe lausa kadunud.