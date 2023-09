Läänemeres on mitmed kalapopulatsioonid ülikriitilises seisus

Täna tulid välja värsked kestliku kala- ja mereanni juhendi Kalafoor uued hinnangud. Ulatusliku seire ja teadustöö toel koostatud ülevaate tulemused näitavad, et suuremad ja aastaid ülepüütud kalaliigid on Läänemere vetest kadumas, näiteks angerjas ja tursk. Läänemere räime olukord on halvenemas ja endiselt on kehvas seisus Läänemere koha.